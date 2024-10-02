Как спасают памятники военных лет: на территории некоторых петербургских заводов можно увидеть мемориалы

В чем особенности этих исторических памятников и как их сохранить в современных условиях, рассказал промышленный краевед Александр Треугольников – Александр, что сейчас происходит с промышленными территориями в городе? – В последние годы промышленные зоны активно осваиваются.
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