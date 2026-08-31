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Царьград

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Сахар "кормит" опухоли? Онколог оценил новые тревожные данные учёных

Сахар "кормит" опухоли? Онколог оценил новые тревожные данные учёных

На вопрос, правда ли, что сахар "кормит" опухоли, ответил врач-онколог Дмитрий Олькин. Он оценил новые данные зарубежных учёных.

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