Внедрение цифрового рубля переходит в фазу обязательного участия крупнейших банков

С 1 сентября 2026 года в России начался новый ключевой этап внедрения национальной цифровой валюты — цифрового рубля.
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