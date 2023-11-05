В Кремле не исключили, что встреча лидеров России и США возможна

Контакты между политиками возможны при обоюдном желании и готовности. Об этом заявил российскому журналисту пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РБК.
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