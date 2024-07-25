BI: Польше грозит наплыв украинцев из-за ударов по энергоинфраструктуре

Очередной наплыв украинских беженцев грозит Польше из-за последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре, предупредил глава департамента по защите прав гражданского населения Польши Дариуш Марчинский.
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