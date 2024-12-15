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Две страны - одна судьба. Классический сюжет на местных условиях

Две страны - одна судьба. Классический сюжет на местных условиях. Когда-то Александр Пушкин написал известную фразу: «О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух.

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