Две страны - одна судьба. Классический сюжет на местных условиях. Когда-то Александр Пушкин написал известную фразу: «О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух.
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Две страны - одна судьба. Классический сюжет на местных условиях. Когда-то Александр Пушкин написал известную фразу: «О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух.
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