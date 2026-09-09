Истории на еврейский Новый год от Петра Люкимсона

На протяжении многих лет накануне Рош а-Шана мы публикуем связанные с этим праздником истории, собранные Петром Люкимсоном в самых разных местах – на уроках в синагогах, лекциях, клубных вечерах и … .
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