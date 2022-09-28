Захарова вспомнила о письме Наполеона Жозефине из-за санкций на мыло из России

Захарова вспомнила о письме Наполеона Жозефине из-за запрета ЕС на импорт мыла из России Официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила о письме Наполеона Жозефине из-за запрета ЕС на импорт мыла из России Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя предложение Евросоюза (ЕС) запретить импорт из РФ средств для макияжа и бритья, мыла и туалетной бумаги, вспомнила о письме французского императора Наполеона I его супруге Жозефине.