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Захарова вспомнила о письме Наполеона Жозефине из-за санкций на мыло из России

Захарова вспомнила о письме Наполеона Жозефине из-за санкций на мыло из России

  Захарова вспомнила о письме Наполеона Жозефине из-за запрета ЕС на импорт мыла из России Официальный представитель МИД России Мария  Захарова вспомнила о письме Наполеона Жозефине из-за запрета ЕС на импорт мыла из России Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя предложение Евросоюза (ЕС) запретить импорт из РФ средств для макияжа и бритья, мыла и туалетной бумаги, вспомнила о письме французского императора Наполеона I его супруге Жозефине.

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