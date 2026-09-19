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Царьград

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На Урале ожидается до +21 градуса перед похолоданием

На Урале ожидается до +21 градуса перед похолоданием

Свердловскую область ожидает несколько дней тёплой и сухой погоды. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, характер погоды в регионе сейчас определяет антициклон, распространяющийся со стороны Поволжья.

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