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Политолог назвал неожиданную причину, почему Лукашенко направил танки на Украину

Политолог назвал неожиданную причину, почему Лукашенко направил танки на Украину

Лукашенко отправкой танков на украинско-белорусскую границу пытается оправдать соглашение об отводе войск с Киевом Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Президент Беларуси Александр Лукашенко направил танки к границе с Украиной для того, чтобы оправдать соглашение с Киевом, в ходе которого с граничащей территории были отведены вооруженные силы обеих стран.

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Комментарии
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sss
дергается теперь как свинья на веревке... Хреновый союзничек...
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4 час.
Александр Гребнев
Не хороше ведет себя наш союзник и нашим и вашим то отведет войска то обратно а если туго будет Россия помоги не красиво получается
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1 час.
Валентин Щербаков
Наверное, когда хохлотвари полезут на Беларусь, батько сразу завопит о помощи...
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27 мин.

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