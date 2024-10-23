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Царьград

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Бастрыкин потребовал доклад о деле пропавшей 15 лет назад девочки из Сарова

Бастрыкин потребовал доклад о деле пропавшей 15 лет назад девочки из Сарова

В передаче "Малахов" (16+) снова напомнили о таинственном исчезновении в закрытом нижегородском городе Сарове маленькой девочки в 2009 году.

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