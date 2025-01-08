Трамп опубликовал карту США с присоединенной Канадой

Избранный президент США Дональд Трамп 8 января опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social карту, на которой показал, как будут выглядеть Соединенные Штаты в случае присоединения к ним Канады.
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