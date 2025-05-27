Муж увидел, что жена справляется с финансами, и самоустранился: «У тебя же деньги есть, трать свои»—…Единственная радость – сын, кажется, выздоровел, бронхит прошел, с завтрашнего дня в сад будет ходить, – рассказывает Инна.