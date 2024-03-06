В Думе рассказали, какой будет порядок пересдачи ЕГЭ

В Госдуме рассказали, какой будет порядок пересдачи ЕГЭ. Если после сдачи ЕГЭ выпускник почувствовал, что знал один из предметов лучше, но не смог сдать его на должном уровне, он может написать заявление, выбрать предмет, отказаться от полученных результатов и в резервный день пересдать экзамен по этому предмету.
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