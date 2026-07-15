🚃 В Евпатории сократили время работы трамваев №1 и №3 Из-за отключений света трамваи будут ходить с 6:00 до 22:00.
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🚃 В Евпатории сократили время работы трамваев №1 и №3 Из-за отключений света трамваи будут ходить с 6:00 до 22:00.