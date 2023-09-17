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«Локо» предлагает Гилавоги 1,35 млн евро за сезон и контракт по схеме «1+1». Игрок хочет 5 млн за 2 года (Иван Карпов)

«Локо» предлагает Гилавоги 1,35 млн евро за сезон и контракт по схеме «1+1». Игрок хочет 5 млн за 2 года (Иван Карпов)

Ранее стало известно, что московский клуб может подписать бывшего игрока «Вольфсбурга» на правах свободного агента.

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