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Авиакомпании РФ предложили покупать запчасти для самолетов у Эфиопии и Пакистана

Авиакомпании РФ предложили покупать запчасти для самолетов у Эфиопии и Пакистана

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят российские авиакомпании, предложила Федеральному агентству воздушного транспорта (Росавиация) расширить перечень стран-поставщиков запчастей для самолетов.

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