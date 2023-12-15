Авиакомпании РФ предложили покупать запчасти для самолетов у Эфиопии и Пакистана

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят российские авиакомпании, предложила Федеральному агентству воздушного транспорта (Росавиация) расширить перечень стран-поставщиков запчастей для самолетов.
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