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Депутат Госдумы Арефьев назвал Новосибирск возможной третьей столицей России

Депутат Госдумы Арефьев назвал Новосибирск возможной третьей столицей России

Парламентарий перечислил основные условия для перевоплощения Новосибирска.По мнению депутата Госдумы, первого заместителя председателя комитета по экономической политике Николая Арефьева, Новосибирск может стать третьей столицей России наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

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