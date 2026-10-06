Красная тревога, зеленая отмена: на «Госуслугах» появятся две кнопки для защиты от мошенников

Можно сообщить о подозрительной активности банкам, операторам и правоохранителям или отменить введенные ограничения На портале «Госуслуг» готовят сервис экстренного оповещения о возможном мошенничестве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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