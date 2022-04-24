Член Совфеда Широков о словах Гашека: «Отражение волны русофобии, переполняющей Европу и Америку. Выстрел себе в ногу, как с санкциями»

Член Совфеда Широков назвал заявление Доминика Гашека проявлением русофобии. Ранее бывший вратарь сборной Чехии сообщил: «Если НХЛ допустит россиян к участию в матче в Праге, я сочту это непростительным поступком».

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