Мэр Москвы поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Сегодня отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. С профессиональным праздником личный состав и ветеранов Главного управления МВД России по городу Москве в личном Telegram-канале поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.
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