Глава МИД Украины Кулеба: большинство украинцев хотели бы вступления в НАТО

Большинство украинцев хотят вступления в НАТО, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Некоторые члены Альянса этому препятствуют, но Украина все равно стремится примкнуть к военному блоку, сообщил он в интервью американскому телеканалу CBS News.