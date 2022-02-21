360

162 225 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Евменеев
    Специально для ДиКарло: ДиНаХуйЗамгенсека ООН Ди...
  • Макс
    О как заверещали! А как только им говорят про Югославию сразу - "это совсем другое дело"! Как были либо фашистами, ли...Евросоюз наложит ...
  • Макс
    Когда заговорили пушки, именно с фашисткой стороны и все равно кто сейчас во главе националистической клики гилтеровс...МИД Германии приз...

Глава МИД Украины Кулеба: большинство украинцев хотели бы вступления в НАТО

Глава МИД Украины Кулеба: большинство украинцев хотели бы вступления в НАТО

Большинство украинцев хотят вступления в НАТО, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Некоторые члены Альянса этому препятствуют, но Украина все равно стремится примкнуть к военному блоку, сообщил он в интервью американскому телеканалу CBS News.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх