Полная пошаговая инструкция. Как выписать человека из квартиры

Снятие с регистрационного учета: как выписать человека через «Госуслуги» и в судебном порядкеShutterstock/New Africa Снятие с регистрационного учета, в большинстве случаев, — процесс добровольный и не представляет сложностей ни для владельца жилья, ни для того, кто в нем прописан.