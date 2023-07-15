ТАСС: главы семи стран Африки готовы приехать на саммит в Петербурге для встречи с Путиным

Главы африканской мирной миссии, в которую входят Египет, Замбия, Коморские Острова, Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР, рассчитывают встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге до открытия или во время саммита Россия — Африка.