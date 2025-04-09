Бывшую квартиру Мика Джаггера в Лондоне выставили на продажу за £5,5 млн

Фронтмен Rolling Stones принимал здесь многих знаменитостей, включая принцессу Маргарет, младшую сестру британской королевы Елизаветы II Квартира в Лондоне, которую известный музыкант Мик Джаггер арендовал в 1966-1968 годах, выставлена на продажу.
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