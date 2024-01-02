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Политик Асселино: СМИ молчат о бунтах фермеров ФРГ против импорта с Украины

Политик Асселино: СМИ молчат о бунтах фермеров ФРГ против импорта с Украины

Глава французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино заявил, что фермеры в ФРГ бастуют из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство страны, но средства массовой информации умалчивают об этом.

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