Самые жестокие женщины в истории человечества

Жизнь, по меткому замечанию философов и священников, это постоянная борьба добра со злом. Такой вот жестокий баланс равновесия сил, но есть люди, в которых злое начало окончательно утвердилось в качестве главного мотивационного фактора поведения.
Жизнь, по меткому замечанию философов и священников, это постоянная борьба добра со злом. Такой вот жестокий баланс равновесия сил, но есть люди, в которых злое начало окончательно утвердилось в качестве главного мотивационного фактора поведения.
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