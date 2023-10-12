«Проклятые серьги» жены Пушкина: как они сгубили Раису Горбачеву

Серьги, о которых упоминается, находились во владении представителей рода Мещерских. Сами Мещерские придавали украшениям мистические свойства и говорили, что именно они стали причиной гибели поэта Пушкина.
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