Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» отреагировала на то, что клуб после продажи Федуном своей доли компании «Лукойл» перестал поздравлять бизнесмена с днем рождения.