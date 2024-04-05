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Зарема — об игнорировании «Спартаком» дня рождения Федуна: «Не знаю, что это — трусость, зависть или подлость»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» отреагировала на то, что клуб после продажи Федуном своей доли компании «Лукойл» перестал поздравлять бизнесмена с днем рождения.

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