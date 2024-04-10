Путин на встрече с Радием Хабировым поддержал продление его полномочий

9 апреля в Кремле прошла рабочая встреча президента России Владимира Путина и главой Башкортостана Радием Хабировым, в рамках которой обсуждалась поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также результаты социально-экономического развития республики.
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