Минздрав предложил изменить прикрепление к поликлиникам

Предлагается делать это через «Госуслуги».фото: В. Новикова/пресс-служба мэра и правительства МосквыМинздрав предложил россиянам прикрепляться к поликлиникам через портал «Госуслуги», проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.