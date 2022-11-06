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Чемпионат России по хоккею с мячом. Московское «Динамо» играет с «Кузбассом», «Водник» против «Волги» и другие матчи

Сегодня стартовал розыгрыш чемпионата России по хоккею с мячом. Московское «Динамо» играет с «Кузбассом», «Водник» против «Волги».

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