Виталий Милонов: «Синхронное плавание даже эстетически не мужской вид. Пускай к нам применяют санкции и не пускают на такого рода соревнования»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов назвал синхронное плавание эстетически не мужским видом спорта. Ранее Европейская лига плавания (LEN) заявила, что сольные соревнования мужчин-синхронистов могут войти в программу 2022 года.

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