Третья мировая война на пороге. США готовятся перебрасывать ядерное оружие поближе к России

Третья мировая война уже на пороге. США готовятся перебросить ядерное оружие поближе к России. Подобные действия в условиях беспрецедентной военной напряжённости могут привести к неконтролируемой эскалации.
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