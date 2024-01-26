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Третья мировая война на пороге. США готовятся перебрасывать ядерное оружие поближе к России

Третья мировая война на пороге. США готовятся перебрасывать ядерное оружие поближе к России

Третья мировая война уже на пороге. США готовятся перебросить ядерное оружие поближе к России. Подобные действия в условиях беспрецедентной военной напряжённости могут привести к неконтролируемой эскалации.

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