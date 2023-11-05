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"Миллион алых слёз": Возвращение Пугачёвой — очень плохой знак для России

"Миллион алых слёз": Возвращение Пугачёвой — очень плохой знак для России

Домой вернулась "примадонна" эстрады. Воюющий Израиль оказался не самым подходящим убежищем для тихой и уютной старости.

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Комментарии
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Александр
Это даже меньше,чем муха.Никого за ней нет,даже среди тех,кто благодаря ей засветился на ТВ. Это обычные пауки в банке,где каждый за себя.Утверждать они могут всё,что угодно.Только никому,кроме самих себя,эти деятели не интересны.
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2 д.
Ю
Юрий
Браво Павел!
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2 д.
Элеонора Коган
Нельзя сравнивать эту зажравшуюся Пугачиху с великим артистом Вертинским. Тогда всё была иначе, рождалась новая страна и многое было ему непонятно. Но он любил Россию, тосковал по ней и вернулся сюда навсегда. Низкий Ему Земной Поклон и Светлая Память!!! А Алла предала её и сбежала,где считала лучше, и гадости говорила про Россию и вернулась,чтобы спрятаться.
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1 д.

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