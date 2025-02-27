Габбард заявила об увольнении 100 сотрудников разведки США за интимные переписки

REUTERS/Nathan Howard В США уволят и лишат допуска к гостайне более 100 сотрудников разведывательных ведомств, которые участвовали в переписках откровенного характера в корпоративных чатах, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард.
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