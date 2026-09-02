В Рязанской области переименовали управление в комитет правопорядка

Документ вступил в силу со дня подписания — 1 сентября 2026 года.Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал постановление о переименовании главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами.
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