Перенёсшие ампутацию участники спецоперации взошли на Эльбрус

Участники СВО, которые были тяжело ранены и прошли ампутацию, поднялись на Эльбрус. Один из них, Владислав Фролов, потерявший ногу на фронте и уже прошедший процедуру протезирования и реабилитацию, поделился своим опытом с подписчиками RT.