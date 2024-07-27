Перенёсшие ампутацию участники спецоперации взошли на Эльбрус

Участники СВО, которые были тяжело ранены и прошли ампутацию, поднялись на Эльбрус. Один из них, Владислав Фролов, потерявший ногу на фронте и уже прошедший процедуру протезирования и реабилитацию, поделился своим опытом с подписчиками RT.
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