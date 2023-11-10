Агент Селюк заявил, что Захарян неправильно выбрал команду в Европе

Известный российский агент Дмитрий Селюк заявил, что полузащитник испанского "Реал Сосьедада" Арсен Захарян может повторить судьбу своего соотечественника, хавбека итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука.
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