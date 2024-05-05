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Как болят суставы при псориазе: врач Гульева назвала 10 характерных проявлений

Как болят суставы при псориазе: врач Гульева назвала 10 характерных проявлений

Точная причина возникновения проблем с суставами при псориазе врачам пока неизвестна. Но есть статистика: псориатическим артритом страдают примерно 10–40% пациентов с этим хроническим аутоиммунным заболеванием.

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