Как болят суставы при псориазе: врач Гульева назвала 10 характерных проявлений

Точная причина возникновения проблем с суставами при псориазе врачам пока неизвестна. Но есть статистика: псориатическим артритом страдают примерно 10–40% пациентов с этим хроническим аутоиммунным заболеванием.
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