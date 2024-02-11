Кроссовер Skoda Kamiq существенно подешевел в России: в сравнении с декабрем 2023 года цена снизилась на полмиллиона рублей

Как сообщают «Автоновости дня», кроссовер Skoda Kamiq, возимый в Россию из КНР, стал гораздо доступнее: если в декабре 2023 года цена самого доступного Kamiq составляла 3,18 млн рублей, то сейчас самый доступный автомобиль предлагается за 2,59 млн рублей (в Воронеже).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии