Кроссовер Skoda Kamiq существенно подешевел в России: в сравнении с декабрем 2023 года цена снизилась на полмиллиона рублей

Как сообщают «Автоновости дня», кроссовер Skoda Kamiq, возимый в Россию из КНР, стал гораздо доступнее: если в декабре 2023 года цена самого доступного Kamiq составляла 3,18 млн рублей, то сейчас самый доступный автомобиль предлагается за 2,59 млн рублей (в Воронеже).