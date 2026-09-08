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Черчесов жестко раскритиковал новое правило в РПЛ: «Кто эти правила придумал — он футбол откуда видел?»

Черчесов жестко раскритиковал новое правило в РПЛ: «Кто эти правила придумал — он футбол откуда видел?»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов раскритиковал новое правило 5 секунд при вводе мяча из аута после матча с «Рубином» (1:1) в 7-м туре РПЛ.

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