Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов раскритиковал новое правило 5 секунд при вводе мяча из аута после матча с «Рубином» (1:1) в 7-м туре РПЛ.
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