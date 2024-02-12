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В Госдуме предложили обеспечить автомобилями инвалидов боевых действий

В Госдуме предложили обеспечить автомобилями инвалидов боевых действий

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев предложили обеспечить в России автомобилями инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий.

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