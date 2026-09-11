Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с предупреждением к европейским лидерам. Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
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