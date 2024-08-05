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Крымское информационное агентство

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В Джанкое пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

В Джанкое пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

В Джанкое пропал 39-летний Владимир Остапенко.  С 19 июля 2024 года его местонахождение неизвестно. Приметы пропавшего жителя Джанкоя: 170 сантиметров рост, худощавое телосложение, русые волосы и зеленые глаза.

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