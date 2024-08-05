В Джанкое пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

В Джанкое пропал 39-летний Владимир Остапенко. С 19 июля 2024 года его местонахождение неизвестно. Приметы пропавшего жителя Джанкоя: 170 сантиметров рост, худощавое телосложение, русые волосы и зеленые глаза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии