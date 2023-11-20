Не первый раз на фотках из зала суда наблюдаю радостно улыбающихся девочек, осуждённых на длинные сроки за якобы антивоенную хрень.
Радостно улыбающиеся девочки
Комментарии
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Валерий Каулин
Вообще-то, как сказал когда-то давно один азербайджанец, "когда татарин родился, еврей перекрестился." А девочки могут улыбаться, пока до зоны не добрались. А там всё в руках Всевышнего.
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3 час.
Юрий Золотарев
Чем больше бандеровского ГОВНА будет уничтожено, тем светлее станет будущее и Украины, и России, и вообще всего мира!
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2 час.
Oleg Prauskov
Всю бандеровщину и эту идеологию и всех тех кто это поддерживает и разделяет надо стереть со всей планеты Земля, даже чтоб памяти не осталось!!!!
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2 час.
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