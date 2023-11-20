Радостно улыбающиеся девочки

Валерий Каулин Вообще-то, как сказал когда-то давно один азербайджанец, "когда татарин родился, еврей перекрестился." А девочки могут улыбаться, пока до зоны не добрались. А там всё в руках Всевышнего.

Юрий Золотарев Чем больше бандеровского ГОВНА будет уничтожено, тем светлее станет будущее и Украины, и России, и вообще всего мира!