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Говырин заявил, что льгота от МСП поможет бизнесу дёшево обновить оборудование

Говырин заявил, что льгота от МСП поможет бизнесу дёшево обновить оборудование

Бизнес может обновить оборудование по льготной лизинговой программе от МСП. Об этом NEWS.ru сообщил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).

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