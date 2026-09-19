Депутат Мособлдумы отметила высокую явку на выборы

Россияне проявляют интерес к выборам и активно ходят голосовать на избирательные участки. Об этом завила депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Екатерина Лобышева.
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