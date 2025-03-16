Трагедия Костомарова ничему не научила. Ягудин удивил народ танцами на морозе в -40 в одних трусах

Avia.pro - СМИ Норильск, мороз минус 40, сугробы по колено — и тут на сцену выходит он, Алексей Ягудин, в одном нижнем белье и с чалмой на голове.
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