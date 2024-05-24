В России подорожала клубника

Клубника в начале нового сезона урожая в России оказалась дороже, чем год назад. В мае средняя цена ягоды в рознице составила почти 600 рублей за 1 кило — это на 20 процентов больше по сравнению с прошлым годом.
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